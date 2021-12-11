﻿ Самолет A320 компании Flyone Armenia прибыл в аэропорт “Звартноц” 10 декабря для выполнения регулярных рейсов.


 
  • 11:30 – Самолет A320 компании Flyone Armenia прибыл в аэропорт “Звартноц” 10 декабря для выполнения регулярных рейсов. 
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  • 11:30 – Самолет A320 компании Flyone Armenia прибыл в аэропорт “Звартноц” 10 декабря для выполнения регулярных рейсов. 
  • 11:30 – Самолет A320 компании Flyone Armenia прибыл в аэропорт “Звартноц” 10 декабря для выполнения регулярных рейсов. 
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Самолет A320 компании Flyone Armenia прибыл в аэропорт “Звартноц” 10 декабря для выполнения регулярных рейсов.

 Самолет A320 компании Flyone Armenia прибыл в аэропорт
Самолет A320 компании Flyone Armenia прибыл в аэропорт "Звартноц” 10 декабря для выполнения регулярных рейсов.
 
Как сообщили в компании, первый рейс из Еревана в Москву, в международный аэропорт "Внуково”, будет выполнен 15 декабря. Полеты будут выполняться из международного аэропорта "Звартноц”. Стоимость авиабилетов от 39 евро, для членов клуба Flyone - от 34 евро.

Вылет из Еревана в 07:00, прилет в Москву - в 08:50.

Генеральный директор Flyone Мирча Малека отметил, что открытие регулярных прямых рейсов в Москву имеет особое значение для пассажиров Flyone Armenia: "Теперь они могут чаще навещать своих родственников и друзей в России или просто в путешествовать в туристических и деловых целях. Это стало возможным благодаря доступным ценам на авиабилеты, которые начинаются от 39 евро”.

  Источник:FMG NEWS
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