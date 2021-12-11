Туркменистан направит гуманитарный груз в Афганистан в этом месяце

Под руководством президента туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедова 10 декабря состоялось очередное расширенное совещание Кабмина, на котором главой страны было подписано распоряжение о направлении в ИРА гуманитарной помощи в качестве дружбы и добрососедства. В соответствии с подписанным документом, министерству иностранных дел государства поручается организовать заблаговременную доставку данного груза в течение этого месяца. Об этом сообщило ИА «Туркменистан сегодня».

Руководство Туркменистана отправляет гумпомощь соседней республике для того, чтобы систематически и регулярно продолжить оказывать ей помощь и всестороннюю поддержку в таких сферах, как экономика и социально-гуманитарная область. Наряду с этим, сельскохозяйственному ведомству, министерству текстильной промышленности, Гособъединению «Туркменгаз», Сейдинскому НПЗ, ТКНПЗ и СППТ дано поручение на безвозмездной основе передать жизненно необходимые продукты в Афганистан в качестве гуманитарного груза.

Добавим, что туркменская сторона не первый раз отправляет гумпомощь соседнему государству. Это делается для того, чтобы обеспечить соседей поддержкой и содействовать в преодолении трудной гуманитарной ситуации в республике, восстановив свою экономику.