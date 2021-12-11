Премьер Таджикистана поручил усилить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией

Глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода 10 декабря провёл заседание республиканского комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией. На встрече обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране, регионе и мире, усиление мер по вакцинации, повышение качества медицинских услуг и сотрудничество между сотрудниками комитета. Об этом сообщает национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар».

В ходе встречи премьер страны предупредил о стремительном распространении новых штаммов коронавируса.

— Штаб обращает внимание граждан на то, что коронавирус по-прежнему быстро распространяется, в мире зарегистрированы разные штаммы, — сказал Расулзода.

Он напомнил, что омикрон-штамм также может появится в Таджикистане.

В рамках встречи было отмечено, что каждый житель страны обязан пройти вакцинацию от коронавируса, а также следовать рекомендациям специалистов в данной области, пользоваться масками в общественных местах и другими дезинфицирующими средствами.

Отметим, что в течение месяца новых случаев коронавируса в Таджикистане не зарегистрировано.