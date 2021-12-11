Минск компенсирует ущерб от санкций за счет увеличения экспортных поставок

Глава кабмина Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика намерена увеличить объем экспорта своей продукции в РФ, Азию и Африку. Таким образом власти планируют компенсировать ущерб от санкций Запада. Об этом сообщает информагентство «Белта».

По словам премьера, правительство оценило потери от рестрикций и готово предпринять необходимые меры, чтобы их компенсировать. Речь идет об увеличении поставок отечественных товаров в Россию, страны Африки и Азии. Кроме того, предусматривается поиск новых рынков сбыта.

Головченко подчеркнул, что основными стратегическими партнерами Белоруссии остаются РФ и Китай. Ожидается, что рост экспорта в эти государства составит 6 процентов.

Премьер-министр сообщил, что в 2022 году, как и в текущем, рост экономики, главным образом, будет обеспечен за счет экспорта. По предварительным оценкам, этот показатель вырастет на 6 процентов.

Отметим, что в начале декабря западные страны ввели против Белоруссии новый пакет санкций. Причиной стал миграционный кризис на границе с Польшей. Под рестрикции подпали как физические лица, так и крупные предприятия республики.