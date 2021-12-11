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Минск компенсирует ущерб от санкций за счет увеличения экспортных поставок

  • 11.12.2021, 17:30,
  • В Мире + Европа Беларусь
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Минск компенсирует ущерб от санкций за счет увеличения экспортных поставокГлава кабмина Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика намерена увеличить объем экспорта своей продукции в РФ, Азию и Африку. Таким образом власти планируют компенсировать ущерб от санкций Запада. Об этом сообщает информагентство «Белта».    

По словам премьера, правительство оценило потери от рестрикций и готово предпринять необходимые меры, чтобы их компенсировать. Речь идет об увеличении поставок отечественных товаров в Россию, страны Африки и Азии. Кроме того, предусматривается поиск новых рынков сбыта.

Головченко подчеркнул, что основными стратегическими партнерами Белоруссии остаются РФ и Китай. Ожидается, что рост экспорта в эти государства составит 6 процентов. 

Премьер-министр сообщил, что в 2022 году, как и в текущем, рост экономики, главным образом, будет обеспечен за счет экспорта. По предварительным оценкам, этот показатель вырастет на 6 процентов. 

Отметим, что в начале декабря западные страны ввели против Белоруссии новый пакет санкций. Причиной стал миграционный кризис на границе с Польшей. Под рестрикции подпали как физические лица, так и крупные предприятия республики.        


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