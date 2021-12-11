Президент Узбекистана посетил строящийся IT-парк

Глава государства Шавкат Мирзиёев 11 декабря посетил строящийся в столице Технологического парка программных продуктов и информационных технологий, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В комплекс зданий нового IT-парка будут входить несколько многоэтажных офисных зданий, жилые дома с квартирами для сотрудников компаний, чьи офисы разместятся на территории парка, конференц-зал, рестораны и кафе, зоны для занятий спортом и отдыха, а также гостиница и подземная парковка.

На территории парка разместятся офисы IT-компаний, коворкинг-центр, университет, также сюда будет перенесено Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций и ряд подведомственных ему организаций.

Строительные работы в IT-парке начались в ноябре 2019 года, в настоящее время построено уже шесть офисных зданий, ведутся работы по возведению конференц-зала. При строительстве использованы методики, обеспечивающие сейсмостойкость зданий.

Ознакомившись с ходом работ, президент Мирзиёев пообщался с представителями IT-сферы и предпринимателями, а также с председателями махаллей и помощниками хокимов на тему развития предпринимательства и борьбе с бедностью и безработицей населения.