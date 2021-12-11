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Зеленский: Украинское общество не поддерживает попытки госпереворота

  • 11.12.2021, 15:26,
  • В Мире + Европа » Украина
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Зеленский: Украинское общество не поддерживает попытки госпереворотаПрезидент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» заявил, что украинское общество выступает против государственного переворота. По его словам, на данный момент планы по насильственной смене власти в государстве не изменились. Акцент был сделан на попытках шантажа властей со стороны олигархов.

— Украинское общество не поддерживало и не поддерживает попытки переворота в нашем государстве, — сказал Зеленский.

Он заострил внимание на том, что граждане Украины также выступают против дестабилизационных шагов ряда группировок. Лидер страны выразил удовлетворение данным фактом. По его словам, власти внимательно следят за развитием ситуации.

Зеленский  рассказал, что представители олигархии пытаются шантажировать руководство страны посредством запугиваний в отношении отключения тепла и электрической энергии. Он подчеркнул, что энергетическая ситуация в Украине стабильная и массовых отключений не будет. Тарифы будут нормальными, добавил президент.

Напомним, 26 ноября Зеленский заявил, что получил информацию о том, что в стране 1 декабря готовится госпереворот, и что в него пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова.


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