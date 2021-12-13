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В Министерстве финансов рассмотрены детали открытия в Ашхабаде представительства ФАО

  • 13.12.2021, 14:46,
  • В Мире + Европа
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В Министерстве финансов рассмотрены детали открытия в Ашхабаде представительства ФАОГлава министерства экономики Туркменистана Мухамметгельды Сердаров провёл встречу с субрегиональным координатором ФАО по Центральноазиатскому региону Виорелом Гуцу. Собеседники обсудили вопросы, связанные с открытием в ближайшее время в столице Туркменистана представительства данного института ООН. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Минфина.

Стороны отметили, что открытие представительства ФАО предусмотрено в подготовленной к совместному подписанию рамочной программой взаимодействия с правительством туркменского государства до 2025 года. Отдельное место в переговорах заняло подробное обсуждение подписания контракта об открытии в Ашхабаде странового офиса ФАО и его технической поддержки.

Со стороны субрегионального координатора было предложено запустить новые общие проекты, представляющие интерес для обеих сторон, включая укрепление отрасли рыболовства. Он заявил, что запланированные к подписанию документы будут содействовать результативному расширению многопланового взаимодействия и положительно отразятся на развитии АПК в Туркменистане и во всех странах ЦА.


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