Президент Казахстана поздравил председателя Банка ВТБ с получением госнаграды «Достук»

Глава казахской республики Касым-Жомарт Токаев 13 декабря провёл встречу с руководителем российского ВТБ Андреем Костиным, который рассказал президенту о ходе реализации общих проектов в стране. Также он проинформировал Токаева о главных векторах работы группы Банка по проведению проектного финансирования, включая область зелёной энергетики. Руководитель Казахстана, в свою очередь, искренне поздравил российского бизнесмена с получением ордена «Достық». Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе казахского лидера.

Костин подчеркнул, что в прошедшем и текущем годах на двусторонней основе были подписаны различного рода знаковые договора с государственными и индивидуальными казахстанскими компаниями на сумму более шести миллиардов долларов США. Он также сообщил, что в общем сумма финансирования местных проектов со стороны Банка достигла одиннадцати с половиной миллиардов американских долларов.

Кроме того, было подчёркнуто, что крупнейшим контрактом текущего года стало субсидирование учреждения KAZ Minerals, усовершенствованы кредитные договора с ERG, а также подписан ряд кредитных соглашений с фондом «Самрук-Казына» и его подразделениями – Атырауский НПЗ, НК «Казахстан Темир Жолы» и АО «Казтрансгаз».