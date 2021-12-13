Индия предоставит Республике Узбекистан 448 млн долларов на развитие инфраструктуры

Председатель МИВТ Узбекистана Сардор Умурзаков 12 декабря переговорил с Чрезвычайным и Полномочным послом Индии в Узбекистане Манишем Прабхатом. Стороны обсудили вопросы выделения Эксимбанком Индии Узбекистану 448 млн долларов США на субсидирование реализации приоритетных программ в Узбекистане в различных отраслях. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Участники встречи договорились ускорить работу по созданию новых перспективных социально-ориентированных проектов в сферах IT, здравоохранения и образования, по которым намечено привлечь грантовое инвестирование с индийской стороны.

Стороны отметили, что имеется значимый неиспользованный потенциал в экономическом взаимодействии двух стран, а также ряд приоритетных направлений, в которых можно наращивать взаимовыгодное сотрудничество.

Обсуждены вопросы организации 13-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическим и научно-техническим отношениям между странами в первом квартале 2022 года. Чиновники поставили перед собой задачу максимально заполнить предстоящее мероприятие практическим содержанием.

По итогам переговоров подписаны Меморандумы о взаимопонимании между Посольством Индии в Узбекистане и МИВТ Узбекистана касательно выделения грантового инвестирования для реализации проекта «Создание и оснащение новой метрологической лаборатории в Республиканском научном специализированном аллергологическом центре», а также проекта «Оснащение среднеобразовательных школ в Сырдарьинской области Узбекистана компьютерным оборудованием».