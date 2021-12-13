Армен Саркисян поделился видением о развитии страны с армянской общиной Катара

Президент Армении Армен Саркисян в ходе официального визита провёл встречу с членами исполнительного органа армянской общины Катара в Дохе, где состоялся обмен мнениями по общему кругу вопросов, в том числе по результатам официальных переговоров, предусматриваемых углубление межгосударственных связей. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

На встрече также присутствовали посол и духовный пастырь Катарской армянской епархии.

В своём выступлении президент рассказал о развитии дружественного и плодотворного сотрудничества по различным направлениям между Арменией и Катаром. Говоря о переговорах с официальными лицами Катара, была выражена готовность к наращиванию связей в области образования, науки, культуры, туризма, инновационных технологий и экономики.

Глава Армении упомянул на встрече о положении дел в стране, рассказал о человеческих потерях, о пленных граждан, которых предстоит вернуть домой и какие по этому поводу прикладываются усилия. Также он призвал не останавливаться на достигнутом идти вперёд, так как армянский народ в своей истории преодолевал всякие трудности.