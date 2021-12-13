Мередов обсудил с Гендиректором ИОПБ возможности расширения двустороннего взаимодействия

Глава туркменского МИД Рашид Мередов 11 декабря провёл переговоры с Гендиректором Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) Ерланом Байдаулетом, с которым обсудил ключевые аспекты билатерального взаимодействия, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества на взаимовыгодной основе. Обсуждены также общие программы и проекты, целью которых является укрепление партнёрства по обеспечению продовольственной безопасности в исламских странах. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе ведомства иностранных дел государства.

Туркменская сторона рассказала о том, что правительство уделяет большое внимание полному обеспечению безопасности продовольственных товаров, а также решению актуальных вопросов, которые связаны с важностью увеличения количества торговли в АПК.

Добавим, что в рамках рабочей поездки в Ашхабад иностранный гость провёл встречу с руководителями других профильных ведомств и учреждений для налаживания взаимовыгодного сотрудничества, а также для обсуждения дальнейших шагов по расширению и укреплению данного партнёрства.