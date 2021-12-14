Сельхознадзор России разрешил реализовать экспорт туркменских томатов и перца на территории страны

В соответствии с разрешением Россельхознадзора, с 10 декабря этого года предпринимателям Туркменистана одобрено экспортировать высококачественные сорта томатов и перцев в Россию. 88 предприятий туркменского государства, занимающиеся выращиванием сельскохозяйственных продукций, в настоящее время получили разрешение на ввоз своих продуктов на территорию Российской Федерации. Об этом сообщило информационное агентство «Туркменистан: Золотой век».

В предоставленной информации российского учреждения было подчёркнуто, что решение, касающееся позволения на осуществление ввоза томата и перца было принято по итогам подробно организованного фитосанитарного мониторинга компаний Туркменистана, которые выращивают на плодотворной туркменской земле сельхозпродукты высокого качества.

Добавим, что немногим раньше Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела различные ограничения на импорт томатов и перцев по фитосанитарным соображениям из некоторых государств СНГ.

Важно также отметить, что туркменские компании реализуют экспорт в Российскую Федерацию не только разновидностей томата и перца, но и других необходимых продукций сферы АПК.