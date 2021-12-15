Глава Минтранса Белоруссии объявил о создании в республике центра управления движением

Глава Минтранса Белоруссии Алексей Авраменко заявил, что в следующем году в республике начнет работать центр управления движением. Это станет важным этапом развития «умных» транспортных систем. Ожидается, что в будущем этот центр станет базой для интеграции с аналогичными городскими системами. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в рамках государственной программы по цифровому развитию до 2025 года планируется создание интеграционной платформы национальной системы электронной логистики, отметил министр. Предполагается, что сервисы платформы помогут в формировании экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Одновременно, республика сможет улучшить свой транзитный потенциал.

Особое внимание руководитель министерства уделил необходимости подготовки квалифицированных кадров. Только в этом случае можно будет обеспечить грамотный переход на «цифру».

По словам Авраменко, объединение усилий государства и бизнеса в вопросе цифровизации будет способствовать рациональному использованию ресурсов и позволит учесть интересы всех участников.