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Глава Минтранса Белоруссии объявил о создании в республике центра управления движением

  • 15.12.2021, 17:20,
  • В Мире + Европа Беларусь
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Глава Минтранса Белоруссии объявил о создании в республике центра управления движениемГлава Минтранса Белоруссии Алексей Авраменко заявил, что в следующем году в республике начнет работать центр управления движением. Это станет важным этапом развития «умных» транспортных систем. Ожидается, что в будущем этот центр станет базой для интеграции с аналогичными городскими системами. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в рамках государственной программы по цифровому развитию до 2025 года планируется создание интеграционной платформы национальной системы электронной логистики, отметил министр. Предполагается, что сервисы платформы помогут в формировании экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Одновременно, республика сможет улучшить свой транзитный потенциал. 

Особое внимание руководитель министерства уделил необходимости подготовки квалифицированных кадров. Только в этом случае можно будет обеспечить грамотный переход на «цифру».   

По словам Авраменко, объединение усилий государства и бизнеса в вопросе цифровизации будет способствовать рациональному использованию ресурсов и позволит учесть интересы всех участников.       


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