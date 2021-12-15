﻿ Премьер-министры Армении и Словении обсудили вопросы отношений Армения-ЕС и армяно-словенского сотрудничества

На полях саммита Восточного партнерства в
Брюсселе премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с
премьер-министром председательствующей в Совете ЕС Словении Янезом
Яншой.
Премьер-министр Пашинян поблагодарил словенскую сторону за вклад в развитие тесного сотрудничества между Арменией и ЕС и за эффективное продвижение совместных программ во время председательства Словении в ЕС. Никол Пашинян отметил, что правительство заинтересовано в развитии и укреплении партнерства как с Европейским союзом, так и со Словенией в различных сферах, в том числе в экономике. Глава правительства также коснулся институциональных реформ в Армении, подчеркнув, что они будут носить последовательный и решительный характер.