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Никол Пашинян провел встречу с Майей Санду: стороны подчеркнули важность развития экономических связей между Арменией и Молдовой

 Никол Пашинян провел встречу с Майей Санду: стороны подчеркнули важность развития экономических связей между Арменией и Молдовой

На полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду.

Премьер-министр подчеркнул важность развития отношений между двумя странами и высоко оценил политический диалог с Молдовой. Никол Пашинян подчеркнул необходимость развития экономического сотрудничества, добавив, что для этого есть хорошие предпосылки и необходимый потенциал. По словам премьер-министра, правительства двух стран должны продолжать тесное сотрудничество для расширения торгово-экономических связей, а также для стимуляции туризма.

 

 

Президент Молдовы подчеркнула, что ее страна заинтересована в углублении и укреплении отношений с Арменией. Майя Санду также отметила необходимость придания нового импульса экономическому и инвестиционному сотрудничеству. В этой связи она отметила необходимость проведения бизнес-форума, который будет способствовать установлению новых контактов между бизнесменами и реализации совместных инвестиционных программ.

 

 

Президент Молдовы также подчеркнула важность институциональных реформ, в том числе развития сотрудничества и обмена опытом в процессе осуществления реформ в сферах юстиции, борьбы с коррупцией и защиты прав человека.

Никол Пашинян и Майя Санду коснулись также сотрудничества в рамках Восточного партнерства и повестки намеченного на сегодня саммита, а также представляющих взаимный интерес других вопросов.


  Источник:FMG NEWS
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