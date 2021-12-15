﻿ мении достаточна парочка российских "экспертов" типа Соловьева и Багдасарова.


 
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Для насаждения антироссийских настроений в Армении достаточна парочка российских "экспертов" типа Соловьева и Багдасарова.

 мении достаточна парочка российских 'экспертов' типа Соловьева и Багдасарова.
Для насаждения антироссийских настроений в Армении не нужны «самые большие посольства США в мире», не нужны «агенты Сороса», не нужны денежные вливания, достаточно предоставлять эфир так называемым «экспертам», которые не имеют представления о регионе, не имеют абсолютно никакой информации для проведения анализа ситуации, зато не брезгуют использовать дезинформацию и дешевые подделки, имеют при этом армянские фамилии и уверенным голосом преподносят чушь.

Одним из таких «экспертов» является переквалифицированный танкист, который, к нашему удивлению, довольно часто получает эфир у Владимира Соловьева. Мы понимаем, что для получения эфира необходимым условием является ненависть к избранной в Армении власти, но можно предоставлять эфир хотя бы таким людям, которые ненавидя выбор народа, одновременно не тиражируют чушь, позоря не только себя, но и саму программу, в эфире которой командирским голосом транслируют ересь.

Мы еще не отошли от сфотошопленного рисунка Пашиняна с Соросом, которым размахивал в гневе Семен Аркадьевич и он уже переплюнул самого себя. Товарищ Багдасаров доанализировался до такой фрустрации, что уверенным тоном провозгласил (https://t.me/sbagdasarov/7354), что еще прежние власти Армении, пытаясь урегулировать отношения с Турцией, договорились о том, что российская база будет выведена с территории Армении. И конечно же, по логике Багдасарова, если прежние власти договорились до такого, то современной «власти предателей» грех не договориться минимум о том же.

Бессмысленно пытаться «дозвониться» до Багдасарова, потому что, обычно, у «экспертов» такого уровня обратная связь работает исключительно на уровне голубиной почты, но попросить Владимира Соловьева не помогать распространению антироссийских настроений в Армении можно и даже нужно. Ведь если Армения договорилась тогда вывести российскую базу из Армении, тем самым выставив Россию из региона, то министр иностранных дел России самолично руководил этим процессом и продолжает руководить. Не далее чем 3 сентября сего года, в рамках просветительского марафона «Новое знание» в Москве, министр Лавров подробно рассказал, как он направил министру иностранных дел Армении Эдуарду Налбандяну записку из 6 слов, в которой было написано «Эдуард, соглашайся на церемонию без заявлений». Рассказал он также о том, как с самого начала армянские коллеги проинформировали его о том, что из Турции поступило предложение и после обсуждения Россия предложила соглашаться, причем участвуя на всех этапах, вплоть до подписания.

Семен Багдасаров не в курсе и того, что 25 ноября 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия пытается содействовать нормализации отношений Армении с Турцией, потому что заинтересована в этом. Также она пообещала дополнительно проинформировать, когда появятся практические, новые моменты «если не будет наноситься ущерб самому переговорному процессу с учетом, безусловно, его чувствительности».

То что «эксперт» багдасаровского калибра не в курсе всего этого, понятно и простительно, видимо он все еще в танке, но предоставление ему эфира для распространения антироссийской риторики и политологической ереси со стороны Владимира Соловьева как странно, так и обидно.
 
По материалам БАГРАМЯН26

  Источник:FMG NEWS
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