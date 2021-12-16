Власти планируют в ближайшие пять лет построить новый Кыргызстан для повышения доверия граждан

Президент Киргизии Садыр Жапаров 15 декабря выступил на государственном приёме в честь 30-летия Независимости страны. Он заявил, что в ближайшие 5 лет государство планирует построить новый Кыргызстан, повысить доверие и единство граждан, повысить их активность, творческий потенциал, а также улучшить качество жизни и обеспечить защиту прав населения. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

В ходе своего выступления, он напомнил, что страна пережила ряд важных событий в этом году. В частности, в начале года в стране прошли президентские выборы и референдум по форме правления. Затем, 11 апреля, был успешно проведен всенародный референдум по Закону «О Конституции Кыргызской Республики».

По его словам, Кыргызстан 30 лет находится в постоянном поиске конституционных, экономических и политических преобразований.

Жапаров заявил, что как глава государства он чувствует большую ответственность перед каждым гражданином Кыргызстана за условия его жизни.

В связи с этим, его команда изо всех сил пытается осуществить серьезные структурные реформы в государственной системе и экономике.