Зеленский предложил Алиеву провести саммит в честь 30-летия дипотношений

Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря на полях Саммита Восточного партнёрства в Брюсселе встретился с лидером Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Они обсудили состояние текущего межгосударственного сотрудничества, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Зеленский указал на эффективность партнёрства, достигнутого в рамках договорённостей за декабрь 2019 года. Он также напомнил, что в следующем году исполнится 30 лет с момента установления дипотношений между странами. В этой связи президент Украины предложил своему коллеге провести в феврале 2022 года в Киеве саммит с участием Алиева.

Особое внимание было уделено важности наращивания отношений в транспортно-логистическом секторе, в рамках транзита грузов по направлению Европа- Кавказ-Азия посредством ж/д и морских путей.

Акцент был сделан на результативности сотрудничества Украины с азербайджанскими компаниями в области прокладки автомобильных дорог и транспортных развязок.

Алиев, в свою очередь, с теплотой вспомнил визит Зеленского в Баку.