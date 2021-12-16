Президент Шавкат Мирзиёев отправился в Южную Корею

Начался государственный визит президента Узбекистана в Республику Корея. 16 декабря глава государства из международного аэропорта города Ташкент отбыл в Сеул, сообщает пресс-служба президента страны.

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев направился в Южную Корею по приглашению президента Республики Корея Кореи Мун Чжэ Ина. В ходе визита в Сеул главы Узбекистана планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне, посвящённых рассмотрению широкого спектра вопросов узбекско-корейского стратегического партнёрства по ряду ключевых направлений, в числе которых – информационные технологии и инновации, здравоохранение и образование, «зелёные» технологии, экономика и финансы.

По итогам встречи глав Узбекистана и Южной Кореи состоится подписание пакета двусторонних документов, направленных на развитие многовекторного сотрудничества.

Также в расписание государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Корею входят встречи с руководством Национальной Ассамблеи Республики Корея и представителями крупнейших южнокорейских компаний и финансово-банковских учреждений.

Государственный визит президента Республики Узбекистан в Южную Корею завершится 18 декабря.