Поэты и певцы поблагодарили президента Туркменистана за новый стих

В Ашхабаде по случаю публикации нового стихотворного произведения президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Да здравствует мирная жизнь!» 15 декабря состоялась конференция и концерт. Поэты и певцы, принявшие участие в мероприятиях, поблагодарили лидера страны за творческий подарок, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

В своём стихотворении Бердымухамедов призывает людей не творить зло, а также акцентирует внимание на том, что молодое и старшее поколение хотят жить в мире. Произведение также обращается к людям с просьбой не применять «орудия» с целью причинения вреда.

По словам мастеров культуры и искусства, данное стихотворение имеет познавательное и воспитательное значение для представителей молодого поколения. В творческом подарке, как отметили участники конференции, отражены выводы о значении нейтрального статуса Туркменистана в «эпоху могущества и счастья».

В рамках творческого вечера была исполнена песня «Да здравствует мирная жизнь!» на одноимённое стихотворение главы государства.

Напомним, что президент Туркменистана написал более 60 книг и стихотворений о лошадях, собаках, ковре, культуре, чае и многом другом.