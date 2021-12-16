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Казахстан отметил 30-летие Независимости государства

Казахстан отметил 30-летие Независимости государстваПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 декабря в своём выступлении сделал особые акценты на важных вехах истории отечественной государственности, больших достижениях страны и будущих перспективах. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что прошедшие тридцать лет стали эпохой упорного преодоления колоссальных трудностей и испытаний, но в то же время этот период биографии страны, стал временем созидания, по своим трудовым победам ставший поворотным в истории народа. В данном контексте Касым-Жомарт Токаев выразил сердечную благодарность первому президенту Нурсултану Назарбаеву за его титанический труд в деле построения Независимого Казахстана.

Далее руководитель республики, выразив признательность многонациональному казахстанскому обществу, констатировал сопричастность к успехам страны представителей всех отраслей и профессий, всех граждан Казахстана, которые конкретными делами принесли огромную пользу Родине.

Озвучивая предстоящие планы президент сказал, что перед казахстанцами стоит задача качественного формирования экономики будущего. Базисом этой экономики станут новейшие технологии, искусственный интеллект, высокопроизводительный труд и творческий подход. А в выполнении этой задачи, решающая роль будет отведена именно молодёжи, заявил глава государства.


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