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Россия: скудный шведский стол, но для победы достаточно

  • 16.12.2021, 19:48,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

16 декабря во втором для себя матче Кубка Первого канала сборная России по хоккею с минимальным преимуществом 1:0 одолела сборную Швеции. Единственную шайбу в третьем периоде забросил, подключившийся к атаке, защитник Вячеслав Войнов.





Кубок Первого канала. Сборная России по хоккею.
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




После вчерашней победы, которая стала для Алексея Жамнова первой на посту главного тренера сборной России, необходимо подчеркнуть важность этого факта. Всё-таки если бы новый тренерский штаб, который и повезёт команду на Олимпиаду, начал дома с поражения, то критики были бы на высоте и изощрялись бы сейчас в сарказме. А так Жамнов, Фёдоров, Кудашов и компания могут сосредоточиться исключительно на работе.





Алексей Жамнов и Сергей Фёдоров. Кубок Первого канала. Сборная России по хоккею.
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Само собой, сборная Швеции имела свои задачи перед очной встречей в Москве с россиянами.





Кубок Первого канала. Сборная России по хоккею.
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




На второй матч сборной России зрителей пришло несколько меньше чем накануне. И я ещё раз убедился, что большинство из них приходит на хоккей по большим праздникам или по разнорядке с работы. Конечно, есть, и таких немало, для которых матчи главной команды страны это уже традиции. Но право слово, когда общаешься со зрителями, но вопросы голов, очков и секунд, отходят на второй план. С другой стороны, люди приходят отдыхать, кстати говоря, за солидные деньги, и им необязательно знать структуру Еврохоккейтура или составы команды. Между прочим, их в бумажном виде нигде и не было, так как буклетов к Кубку Первого канала, просто нет. Главное, что болельщики пришли на хоккей. Оно может так и лучше. Ибо встреча между сборными России и Швеции зрелищностью точно не обладала. При этом тренерский штаб нашей команды состав несколько изменил. Ведь надо же проверить всех пока есть такая возможность.





Кубок Первого канала. Сборная России по хоккею. Болельщики
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Сборная России: Федотов (Самонов); Нестеров – Чистяков, К. Марченко – Шипачёв – Чибисов; Никишин – Войнов, Гусев – Морозов – Ткачев; Яковлев – Елесин, Толчинский – Карнаухов – Семенов; Шарипзянов, Грицюк — Галимов – Плотников, Каюмов.





Кубок Первого канала. Сборная России по хоккею.
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Чистяков, Гусев, Морозов, Грицюк и Галимов вчера на лёд не выходили.
На протяжении всего матча шло некое перетягивание каната. При этом у Хелльберга в плане бросков, работы было меньше, чем у Федотова. А по опасным моментам было примерное равенство. В первом периоде, в частности, мог отличиться Семёнов. А все моменты возникали, как правило, после ошибок при выходе из своей зоны. То есть, обе команды буквально выжидали своего шанса. Ещё это можно назвать терпением и проявлением характера.





Кубок Первого канала. Сборная России по хоккею.
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Однако единственная шайба была заброшена всё-таки креативно. Гусев увидел подключение Войнова, и наш защитник каким-то образом умудрился оказаться на шайбе первым и перед пустым углом. Произошло это уже в третьем периоде. Это и стало наградой для болельщиков, которые дождались-таки своего счастья.





Кубок Первого канала. Сборная России по хоккею.
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Шведы бросились отыгрываться. Федотова «расстреливали» с разных позиций, однако Иван, к нашему счастью, сыграл просто великолепно. Или надёжно. Тут уж кому и как больше нравится. И победа осталась за нами.





Кубок Первого канала. Сборная России по хоккею.
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




1:0 – Россия одерживает вторую победу подряд на Кубке Первого канала. Завтра у россиян день отдыха, а между собой сыграют сборные Канады и Швеции.





Кубок Первого канала. Сборная России по хоккею.
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Хоккей. Кубок Первого канала. Еврохоккейтур.





Россия – Швеция – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)





Гол: 47:55. Войнов (Гусев, Ткачёв), 1:0.





Вратари: Федотов – Хелльберг.





Броски: 26 — 34.





Вбрасывания: 35 — 17.





Штраф: 2 — 4.





Главные судьи –  Максим Сидоренко (Беларусь), Роман Гофман (Россия).





16 декабря 2021 года. Москва. МСК «ЦСКА-Арена».  6 276 зрителей (53% при вместимости 12 680).





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев.





Фотоальбом с этого матча


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