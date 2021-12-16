Россия: скудный шведский стол, но для победы достаточно

16 декабря во втором для себя матче Кубка Первого канала сборная России по хоккею с минимальным преимуществом 1:0 одолела сборную Швеции. Единственную шайбу в третьем периоде забросил, подключившийся к атаке, защитник Вячеслав Войнов.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

После вчерашней победы, которая стала для Алексея Жамнова первой на посту главного тренера сборной России, необходимо подчеркнуть важность этого факта. Всё-таки если бы новый тренерский штаб, который и повезёт команду на Олимпиаду, начал дома с поражения, то критики были бы на высоте и изощрялись бы сейчас в сарказме. А так Жамнов, Фёдоров, Кудашов и компания могут сосредоточиться исключительно на работе.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Само собой, сборная Швеции имела свои задачи перед очной встречей в Москве с россиянами.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

На второй матч сборной России зрителей пришло несколько меньше чем накануне. И я ещё раз убедился, что большинство из них приходит на хоккей по большим праздникам или по разнорядке с работы. Конечно, есть, и таких немало, для которых матчи главной команды страны это уже традиции. Но право слово, когда общаешься со зрителями, но вопросы голов, очков и секунд, отходят на второй план. С другой стороны, люди приходят отдыхать, кстати говоря, за солидные деньги, и им необязательно знать структуру Еврохоккейтура или составы команды. Между прочим, их в бумажном виде нигде и не было, так как буклетов к Кубку Первого канала, просто нет. Главное, что болельщики пришли на хоккей. Оно может так и лучше. Ибо встреча между сборными России и Швеции зрелищностью точно не обладала. При этом тренерский штаб нашей команды состав несколько изменил. Ведь надо же проверить всех пока есть такая возможность.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Сборная России: Федотов (Самонов); Нестеров – Чистяков, К. Марченко – Шипачёв – Чибисов; Никишин – Войнов, Гусев – Морозов – Ткачев; Яковлев – Елесин, Толчинский – Карнаухов – Семенов; Шарипзянов, Грицюк — Галимов – Плотников, Каюмов.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Чистяков, Гусев, Морозов, Грицюк и Галимов вчера на лёд не выходили.

На протяжении всего матча шло некое перетягивание каната. При этом у Хелльберга в плане бросков, работы было меньше, чем у Федотова. А по опасным моментам было примерное равенство. В первом периоде, в частности, мог отличиться Семёнов. А все моменты возникали, как правило, после ошибок при выходе из своей зоны. То есть, обе команды буквально выжидали своего шанса. Ещё это можно назвать терпением и проявлением характера.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Однако единственная шайба была заброшена всё-таки креативно. Гусев увидел подключение Войнова, и наш защитник каким-то образом умудрился оказаться на шайбе первым и перед пустым углом. Произошло это уже в третьем периоде. Это и стало наградой для болельщиков, которые дождались-таки своего счастья.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Шведы бросились отыгрываться. Федотова «расстреливали» с разных позиций, однако Иван, к нашему счастью, сыграл просто великолепно. Или надёжно. Тут уж кому и как больше нравится. И победа осталась за нами.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

1:0 – Россия одерживает вторую победу подряд на Кубке Первого канала. Завтра у россиян день отдыха, а между собой сыграют сборные Канады и Швеции.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Хоккей. Кубок Первого канала. Еврохоккейтур.

Россия – Швеция – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: 47:55. Войнов (Гусев, Ткачёв), 1:0.

Вратари: Федотов – Хелльберг.

Броски: 26 — 34.

Вбрасывания: 35 — 17.

Штраф: 2 — 4.

Главные судьи – Максим Сидоренко (Беларусь), Роман Гофман (Россия).

16 декабря 2021 года. Москва. МСК «ЦСКА-Арена». 6 276 зрителей (53% при вместимости 12 680).

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.

Фотоальбом с этого матча