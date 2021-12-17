﻿ МХЛ: в новый сезон в новом формате! » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 12:06 – Туркменистан получит 45 миллионов долларов для строительства новых судов 
  • 18:30 – Для насаждения антироссийских настроений в Армении достаточна парочка российских "экспертов" типа Соловьева и Багдасарова. 
  • 11:30 – Самолет A320 компании Flyone Armenia прибыл в аэропорт “Звартноц” 10 декабря для выполнения регулярных рейсов. 
  • 18:30 – Для насаждения антироссийских настроений в Армении достаточна парочка российских "экспертов" типа Соловьева и Багдасарова. 
  • 21:00 – Лили Моника Дональдсон | британская супермодель. 
  • 18:42 – Столовая школы №575 Приморского района закрыта после госпитализации пяти учеников с ОКИ 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

МХЛ: в новый сезон в новом формате!

  • 17.12.2021, 10:03,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

С сезона 2022/2023 Молодёжная Хоккейная Лига будет реорганизована. Об этом рассказал журналистам её руководитель — вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов.



Совещание руководства КХЛ с представителями клубов
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Конечно, для тех, кто внимательно наблюдает за «Лигой сильных» это решение уже давно читалось. При этом новый регламент, который вступит в силу со следующего сезона, я бы не стал называть революционным. В принципе, всё ломать и не требовалось. Так как лига сама по себе очень хорошая и свою главную задачу по воспитанию игроков для ВХЛ, КХЛ и НХЛ решает успешно. Другой вопрос, что структурные изменения назрели. Хотя есть и спорный факт: теперь вместо 64 матчей в регулярном сезоне будет 50. А между собой команды Западной и Восточной конференций в «гладком» чемпионате играть по-прежнему не будут. Только с полуфиналов «плей-офф». Но есть резон, что той же «Красной Армии» играть, к примеру, с «Капитаном» не так полезно, как со «СКА-1946» или «Локо», а «Сахалинским Акулам» или «Амурским Тиграм» будет интереснее чаще играть между собой, чем получать полную «авоську» шайб от «Алмаза» или МХК «Динамо» Москва.





Итак, вот, что нас ждёт в следующем сезоне.





По результатам Париматч регулярного чемпионата МХЛ сезона 2021/2022 будут сформированы четыре дивизиона. Команды, занявшие в своих конференциях места с первого по девятое сформируют Запад Дивизион «А» и Восток Дивизион «А». Команды, занявшие места ниже 9 сформируют Дивизионы «Б».





В сезоне 2022/2023 каждая команда Дивизиона «А» проведёт по четыре матча с командами своего дивизиона (два дома и два в гостях) и по два матча с командами Дивизиона «Б» (один дома и один в гостях). Таким образом, количество матчей в регулярном чемпионате для каждой команды сократиться с 64 до 50. То есть, аутсайдерам всё равно не избежать матчей с фаворитами. Просто их будет в два раза меньше.





Команды Дивизионов «А», занявшие по итогам регулярного чемпионата места с 1 по 5 автоматически попадают в плей-офф. Ещё три путёвки будут разыгрывать команды, занявшие 6, 7 и 8 места в Дивизионе «А» и команды, занявшие 1, 2 и 3 место в Дивизионе «Б». Матчи будут проводиться по следующей схеме:





6 место Дивизиона «А» против 3 места в Дивизионе «Б»
7 место Дивизиона «А» против 2 места в Дивизионе «Б»
8 место Дивизиона «А» против 1 места в Дивизионе «Б»
Места в плей-офф будут разыгрываться в сериях до двух побед, преимущество своей площадки получат команды Дивизиона «А».
Логично, что те, кто успешно сыграл в «регулярке» получат дополнительные привилегии, а три первые команды из Дивизионов «Б» получают шанс в «плей-офф».
Игры «плей-офф» будут проводиться в соответствии с действующим Регламентом МХЛ.





Начиная с сезона 2022/2023 команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата 9 места в Дивизионах «А», в следующем сезоне будут выступать в Дивизионах «Б» соответствующей конференции.





Все участники матчей «плей-офф» сезона 2022/2023 будут автоматически включены в Дивизионы «А» Востока и Запада. Девятое место в каждом Дивизионе «А» определяется между командами, не попавшими в «плей-офф». Преимущество получает команда, занявшая более высокое место по итогам регулярного чемпионата.





То есть, дивизионы могут и изменяться по составу.





КХЛ. Александр Гуськов, Вице-президент ООО «КХЛ» по развитию молодежного хоккея.
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Александр Гуськов, вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея:
— Благодаря сокращению количества матчей мы сможем создать более сбалансированный календарь — как для каждой команды в отдельности, так и для Лиги в целом. Также у команд появится возможность увеличить время на проведение тренировочного процесса, что важно на этапе совершенствования спортивного мастерства. Благодаря новой схеме, повысится ценность регулярного чемпионата, так как возрастёт значимость каждого места в турнирной таблице. По итогам каждого чемпионата будет происходить ротация составов дивизионов по спортивному принципу между аутсайдерами Дивизиона «А» и лучшими командами Дивизиона «Б». Все эти изменения помогут нам добиться решения задач Стратегии развития МХЛ, а именно повышения уровня проводимых соревнований для лучшего профессионального роста молодых игроков.





Итак, нас ждёт уменьшение матчей в регулярном сезоне и чуть изменённый формат «плей-офф». Но то дело следующего сезона, а в этом до Кубка Харламова ещё далеко. Поэтому ждём вас в Красногорске, Лужниках, Сетуни, Парке Легенд и других местах, где молодые парни бьются на совесть.





Кстати, все ведь знают, что «Красная Армия» недавно установила новый рекорд МХЛ по количеству побед подряд? Конечно, все! А сколько побед одержали подопечные Рината Хасанова? 23! Это я к тому, что теперь этот рекорд может оказаться вечным. Ведь в следующем сезоне вместо 64 матчей «регулярки» будет 50. Молодцы «красноармейцы», вошли в историю!





Хоккей. Молодёжная Хоккейная Лига.





Текст: Антон Буялов.


Фото: Наталья Бухарева.


  •   Просмотров Сегодня: 0

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » «СКА-1946» не даёт шансов «Спартаку»
    » «Красная Армия» — «Сахалинские Акулы»: очередное статистическое противостояние
    » «Спартак» — «Динамо» Минск: кто кого перетянет?
    » ЦСКА – «Спартак»: дерби с сильнейшей мотивацией
    » «Красная Армия» — «Рига»: всё очевидно
    » Сергей Прядкин покинул пост главы РПЛ, его сменил Ашот Хачатурянц
    » «Динамо» — «Авангард»: суперафиша на старте сезона!
    » Единая Лига ВТБ назвала состав участников предстоящего сезона и анонсировала Суперкубок
    » Футбольная Национальная Лига: что сезон грядущий нам готовит?
    » ПГК ЦСКА и «Ростов-Дон» узнали своих соперников в Лиге Чемпионов
    » Высокий сезон «Зенита»
    » Стали известны даты матчей Финала плей-офф Единой Лиги ВТБ
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Туркменистан получит 45 миллионов долларов для строительства новых судов

    • 12:06
    • 0
    • 0

    Народная таджикская музыка внесена в список наследия ЮНЕСКО

    • 11:07
    • 0
    • 0

    МХЛ: в новый сезон в новом формате!

    • 10:03
    • 0
    • 0

    Премьер-министр Армении отметил основные направления сотрудничества с ЕС

    • 00:56
    • 0
    • 0

    Россия: скудный шведский стол, но для победы достаточно

    • 19:48
    • 0
    • 0

    Туркменистан и УВКБ ООН обсудили вопросы 1-го саммита по глобальному договору по беженцам

    • 17:00
    • 0
    • 0

    В ИМО МИД Туркменистана состоялся учебный семинар для волонтёров

    • 15:54
    • 0
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 73467
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 69909
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 64838
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 57165
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 52201
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 46559
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 44710
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 1364
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 1348
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 1308
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 1361
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 1368
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 1318
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 1334
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА