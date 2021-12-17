МХЛ: в новый сезон в новом формате!

С сезона 2022/2023 Молодёжная Хоккейная Лига будет реорганизована. Об этом рассказал журналистам её руководитель — вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Конечно, для тех, кто внимательно наблюдает за «Лигой сильных» это решение уже давно читалось. При этом новый регламент, который вступит в силу со следующего сезона, я бы не стал называть революционным. В принципе, всё ломать и не требовалось. Так как лига сама по себе очень хорошая и свою главную задачу по воспитанию игроков для ВХЛ, КХЛ и НХЛ решает успешно. Другой вопрос, что структурные изменения назрели. Хотя есть и спорный факт: теперь вместо 64 матчей в регулярном сезоне будет 50. А между собой команды Западной и Восточной конференций в «гладком» чемпионате играть по-прежнему не будут. Только с полуфиналов «плей-офф». Но есть резон, что той же «Красной Армии» играть, к примеру, с «Капитаном» не так полезно, как со «СКА-1946» или «Локо», а «Сахалинским Акулам» или «Амурским Тиграм» будет интереснее чаще играть между собой, чем получать полную «авоську» шайб от «Алмаза» или МХК «Динамо» Москва.

Итак, вот, что нас ждёт в следующем сезоне.

По результатам Париматч регулярного чемпионата МХЛ сезона 2021/2022 будут сформированы четыре дивизиона. Команды, занявшие в своих конференциях места с первого по девятое сформируют Запад Дивизион «А» и Восток Дивизион «А». Команды, занявшие места ниже 9 сформируют Дивизионы «Б».

В сезоне 2022/2023 каждая команда Дивизиона «А» проведёт по четыре матча с командами своего дивизиона (два дома и два в гостях) и по два матча с командами Дивизиона «Б» (один дома и один в гостях). Таким образом, количество матчей в регулярном чемпионате для каждой команды сократиться с 64 до 50. То есть, аутсайдерам всё равно не избежать матчей с фаворитами. Просто их будет в два раза меньше.

Команды Дивизионов «А», занявшие по итогам регулярного чемпионата места с 1 по 5 автоматически попадают в плей-офф. Ещё три путёвки будут разыгрывать команды, занявшие 6, 7 и 8 места в Дивизионе «А» и команды, занявшие 1, 2 и 3 место в Дивизионе «Б». Матчи будут проводиться по следующей схеме:

6 место Дивизиона «А» против 3 места в Дивизионе «Б»

7 место Дивизиона «А» против 2 места в Дивизионе «Б»

8 место Дивизиона «А» против 1 места в Дивизионе «Б»

Места в плей-офф будут разыгрываться в сериях до двух побед, преимущество своей площадки получат команды Дивизиона «А».

Логично, что те, кто успешно сыграл в «регулярке» получат дополнительные привилегии, а три первые команды из Дивизионов «Б» получают шанс в «плей-офф».

Игры «плей-офф» будут проводиться в соответствии с действующим Регламентом МХЛ.

Начиная с сезона 2022/2023 команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата 9 места в Дивизионах «А», в следующем сезоне будут выступать в Дивизионах «Б» соответствующей конференции.

Все участники матчей «плей-офф» сезона 2022/2023 будут автоматически включены в Дивизионы «А» Востока и Запада. Девятое место в каждом Дивизионе «А» определяется между командами, не попавшими в «плей-офф». Преимущество получает команда, занявшая более высокое место по итогам регулярного чемпионата.

То есть, дивизионы могут и изменяться по составу.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Александр Гуськов, вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея:

— Благодаря сокращению количества матчей мы сможем создать более сбалансированный календарь — как для каждой команды в отдельности, так и для Лиги в целом. Также у команд появится возможность увеличить время на проведение тренировочного процесса, что важно на этапе совершенствования спортивного мастерства. Благодаря новой схеме, повысится ценность регулярного чемпионата, так как возрастёт значимость каждого места в турнирной таблице. По итогам каждого чемпионата будет происходить ротация составов дивизионов по спортивному принципу между аутсайдерами Дивизиона «А» и лучшими командами Дивизиона «Б». Все эти изменения помогут нам добиться решения задач Стратегии развития МХЛ, а именно повышения уровня проводимых соревнований для лучшего профессионального роста молодых игроков.

Итак, нас ждёт уменьшение матчей в регулярном сезоне и чуть изменённый формат «плей-офф». Но то дело следующего сезона, а в этом до Кубка Харламова ещё далеко. Поэтому ждём вас в Красногорске, Лужниках, Сетуни, Парке Легенд и других местах, где молодые парни бьются на совесть.

Кстати, все ведь знают, что «Красная Армия» недавно установила новый рекорд МХЛ по количеству побед подряд? Конечно, все! А сколько побед одержали подопечные Рината Хасанова? 23! Это я к тому, что теперь этот рекорд может оказаться вечным. Ведь в следующем сезоне вместо 64 матчей «регулярки» будет 50. Молодцы «красноармейцы», вошли в историю!

Хоккей. Молодёжная Хоккейная Лига.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Наталья Бухарева.