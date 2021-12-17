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Замглавы Минздрава Казахстана обсудил с директором ВОЗ перспективы развития сотрудничества

  • 17.12.2021, 17:21,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Замглавы Минздрава Казахстана обсудил с директором ВОЗ перспективы развития сотрудничестваВ рамках официального визита в российскую столицу для участия в Европейской конференции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями первый замглавы казахского Минздрава Марат Шоранов 16 декабря провёл переговоры с председателем ЕРБ ВОЗ Хансом Клюге. Обсуждены подробности подписания проекта Двухгодичного соглашения о партнёрстве на следующие два года. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе ведомства.

Отдельное внимание стороны уделили на возможности и ключевые мероприятия двустороннего взаимодействия. Рассмотрена координация общих усилий по решению вопросов обеспечения охраны здоровья общества, проведения профилактики неинфекционных заболеваний, готовности и среагирования на чрезвычайные ситуации системы здравоохранения, в том числе в рамках коронавируса, поддержки и эффективного развития отрасли первичной медико-санитарной помощи, работы по иммунизации населения и другие.

Помимо этого, собеседники подчеркнули, что подписание вышеуказанного договора посодействует обеим сторонам совместной деятельностью реализовать стратегические задачи в сфере защиты здоровья жителей планеты и результативно обеспечить достижение ЦУР.


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