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ЮНЕСКО внесло мастерство изготовления дутара и искусство бахши в список нематериального наследия

ЮНЕСКО внесло мастерство изготовления дутара и искусство бахши в список нематериального наследияВо время шестнадцатого заседания Межправительственного комитета по защите нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, которое проводится в период с 13 по 18 декабря, участники встречи единомышленно приняли решение о включении туркменского мастерства по изготовлению национального музыкального инструмента – дутара и искусства бахши в Репрезентативный список нематериального культурного всемирного наследия. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Туркменистана.

После выдвижения инициативы с туркменской стороны соответствующей комиссией данного института ООН была проведена проверочная работа. По результатам проведённых проверок данная номинация с большим успехом пополнила ряды всемирного нематериального культурного наследия.

Важно подчеркнуть, что в данный список ЮНЕСКО, в особенности, могут быть внесены те традиции и способы самовыражения, которые имеют отличительную ценность для всего человечества. с давних времён туркменский дутар считался неразрывной частью культуры туркмен и в настоящий момент активно используется во всех ключевых жанрах отечественной музыки и пения.


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