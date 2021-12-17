Компания Saraý в Туркменистане планирует расширить базу данных и выйти на международные каналы

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана 17 декабря сообщил о том, что частная компания Sarаý планирует расширить базу данных, а также выйти на международные каналы коммуникаций с ориентацией на экспортное продвижение туркменских производителей. Об этом сообщает пресс-служба СППТ.

Согласно наблюдению, цифровые платежи становятся всё более популярными в Туркменистане, и всё большее количество граждан страны используют смартфоны для оплаты различных услуг. Многие пользователи оценили удобство платежного шлюза в приложении Saraý.

Отметим, что данное приложение предлагает покупку билетов онлайн на самолёт или поезд, оплату услуг связи и дорожные штрафы.

Как было отмечено, количество людей, покупающих авиабилет через этот ресурс, выросло до 20 тысяч в месяц, клиентская база оплачивающих здесь же услуги связи расширилась до 50 тысяч человек за месяц.

Сообщается, что такой подход привлекает больше посетителей и позволяет работать как с частным покупателем, так и с бизнесом, малыми и средними предприятиями, розничными магазинами, аптеками, салонами, пунктами общественного питания.