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Исполком СНГ и международное сообщество обсудили антикоррупционные действия

  • 17.12.2021, 15:31,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Исполком СНГ и международное сообщество обсудили антикоррупционные действия9-я сессия конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции проходит с 13 по 17 декабря в смешанном формате. Были рассмотрены антикоррупционные действия и дальнейшее укрепление сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Руководители правительств и антикоррупционных ведомств из пятидесяти стран, а также международные эксперты приняли участие в конференции. Александр Буров, директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам и Игорь Малашевич, советник вошли в состав делегации Исполкома СНГ.

В ходе работы участники ознакомились итогами специальной сессии Генассамблеи ООН и результатами выполнения положений Конвенции. Были представлены действия и механизмы, принимаемые для борьбы с коррупцией. В данном русле проводятся работа по совершенствованию инструментов, позволяющих возвращать нелегальных доходы. 

Кроме того, были обсуждены вопросы касательно расширения взаимодействия с организациями международного и регионального уровня.


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