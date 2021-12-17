Исполком СНГ и международное сообщество обсудили антикоррупционные действия

9-я сессия конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции проходит с 13 по 17 декабря в смешанном формате. Были рассмотрены антикоррупционные действия и дальнейшее укрепление сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Руководители правительств и антикоррупционных ведомств из пятидесяти стран, а также международные эксперты приняли участие в конференции. Александр Буров, директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам и Игорь Малашевич, советник вошли в состав делегации Исполкома СНГ.

В ходе работы участники ознакомились итогами специальной сессии Генассамблеи ООН и результатами выполнения положений Конвенции. Были представлены действия и механизмы, принимаемые для борьбы с коррупцией. В данном русле проводятся работа по совершенствованию инструментов, позволяющих возвращать нелегальных доходы.

Кроме того, были обсуждены вопросы касательно расширения взаимодействия с организациями международного и регионального уровня.