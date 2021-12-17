Госдума ратифицировала соглашение с Таджикистаном об объединенной системе ПВО

Нижняя палата парламента РФ одобрила соглашение между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом FMG.NEWS сообщила пресс-служба Госдумы.

Руководитель профильного комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов отметил, что ратификация соглашения полностью отвечает российским интересам. По его мнению, реализация документа позитивно скажется на обеспечении региональной безопасности.

Система станет частью структуры ПВО стран-членов СНГ и будет расположена на территории Таджикистана. В ее задачи войдут оповещение сторон о пролетах аппаратов космической разведки, слежение за выполнением правил пересечения воздушными судами госграниц двух стран и их полетами в приграничной полосе в пределах 50 километров.

По мнению эксперта клуба политологов «Сфера» Сергея Луполенко, выполнение условий документа помешает Североатлантическому альянсу «накалить» обстановку в Центральной Азии