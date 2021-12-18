﻿ Гороскоп на декабрь 2021 года

Декабрь 2021 года обещает быть месяцем довольно интересным. С астрологической точки зрения... Тут и полное солнечное затмение, и последний в цикле квадрат Сатурна с Ураном и Венера «залипнет» на Плутоне. Но обо всем по-порядку.



Наиболее значимым мне видится квадрат Сатурна с Ураном. Этот аспект уже оказывал свое влияние в 2021 году и сейчас это практически финальный аккорд. Сатурн с Ураном еще сблизятся в пределах орбиса влияния в 2022 году, но точным их взаимодействие уже не станет, а поэтому 2022 год принесет лишь отголоски этого влияния, поэтому последний точный аспект столь важен. Борьба старого и нового, вот о чем говорит этот аспект. И эта борьба снова становится очень актуальной. Люди разделяться еще больше, считаю, что система кодов и ограничений достигнет своего апогея.

Те, кто идет в ногу со временем получат больше свобод, те, кто новое время игнорируют, будут испытывать все больше неудобств и ограничений. И речь идет не только о прививке от всем известной болезни, мир меняется и к этим новым условиям нужно приспосабливаться. Теперь многие вопросы можно и нужно решать с помощью информации, с помощью того же Интернета, символом которого Уран и Водолей являются. Дело не во власти, не в ограничениях и даже не в самой пандемии, считаю, что это лишь один из инструментов, с помощью которых наш мир перестраивается. Не исключено, что окажется, что те или иные меры или средства оказались не слишком рабочими, а новым уделяли не так много внимания. Это может привести к кризисным ситуациям.

Также некоторый кризис может наступить в делах, где сначала сильно спешили, торопились. Сейчас такие дела получат проверку временем и результаты будут более очевидными. Но это не плохо, мы сможем лучше увидеть где правда и ложь, где слабые места, которые требуют доработки.

Взаимодействие Сатурна с Ураном очень часто и часто очень сильно влияет на экономические процессы в мире. Вообще говоря относительно странно, что первые два аспекта в этом году не произвели ярких экономических событий. Но на то есть объективные причины. Кризис назревает, но его пытаются всеми силами сдерживать. Но время перемен все равно приходит, поэтому они могут быть более мягкими или более резкими, но они должны произойти и случится это должно в декабре. Опять же нужно быть открытыми новым возможностям, но не забывать о старых ценностях. Изменения в финансовой сфере более, чем вероятны, так как Уран именно в Тельце испытывает давление со стороны Сатурна. Тут, к слову, довольно интересный момент. Сатурн хоть и силен в Водолее, но все же главным управителем этого знака является Уран и хоть он не столь силен в Тельце, именно он является управителем Сатурна в текущий момент времени. Получается, что все же управляют всем скорее новаторы, чем консерваторы, хотя многие изменения будут совершаться как бы руками консерваторов. Может проявиться и иначе, но такая трактовка выглядит довольно логичной.

Венера примерно в середине декабря перейдет в ретроградное движение, и так как точка разворота находится вблизи положения Плутона, то это приведет к длительному соединению Венеры с Плутоном. В сильном орбисе это соединение продержится 8 по 28 декабря. Обычно аспекты Венеры с Плутоном краткосрочны, а поэтому просто не успевают проявиться, зарядиться так сказать потенциалом влияния. В этот раз будет иначе. Опять же вероятно влияние на финансовую сферу, может говорит о каких-то интенсивных изменениях. Но на область чувств, личную жизнь это соединение явно повлияет сильнее. Проявиться может по-разному. Одно из возможных проявлений — зарождение сильных, глубоких чувств, иногда даже немного навязчивых, граничащих по своим проявлениям с навязчивыми идеями. Ощущение «залипания» на какого-то конкретного человека.

Не всегда даже может быть понятно, чем именно он или она зацепит, но зацепить может сильно. Контролировать себя будет сложно, это возможно только в начале появления чувств, поэтому если предпочитаете контроль, то контролировать себя нужно сразу. В отношениях существующих могут появляться навязчивые идеи или желания, довольно сильные, нередко связанные с интимной сферой. Они могут принести как больше глубины и страсти, так и страдания, перемены, трансформации. Все зависит от того, что это будут за идеи и желания. Опять же контролировать их лучше в самом начале их появления.

Особенно все это может коснуться тех, у кого есть значимые элементы гороскопа в 25-27 градусов Овна, Рака, Козерога, Весов, а также Тельца, Девы, Стрельца, Рыб. Причем, если есть планеты в указанных градусах первых четырех знаков, вероятность более яркого, но и более напряженного проигрывания этого влияния выше. Под влиянием этого аспекта будут происходить изменения в отношениях, чувствах. Могут ли зародиться новые длительные отношения? Могут, но главное, чтобы это были глубокие и счастливые отношения, а не болезненная привязанность. Ведь вероятность зарождения в это время и того и другого практически одинакова.

А вот солнечному затмению в декабре 2021 я бы не стал придавать слишком большого значения. Оно скорее служит индикатором того, что наступает новое время и что декабрь будет значимым месяцем. Это как табличка при входе — будьте внимательны и осторожны, впереди не исключена турбулентность. Затмение, опять же, происходит в Стрельце, знаке устремленному к развитию. Будем надеяться, что декабрь, даже если и будет не простым периодом, откроет перед всеми нами новые перспективы и новые возможности. И к слову, декабрь станет последним месяцем сложных влияний, дальше должно стать полегче.