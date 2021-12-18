﻿ «А где Беглов?» - жители Петербурга ищут фотографии губернатора на «Северной верфи» » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 15:40 – Бердымухамедов поручил ознакомиться с ценами в магазинах и на рынках 
  • 18:30 – Для насаждения антироссийских настроений в Армении достаточна парочка российских "экспертов" типа Соловьева и Багдасарова. 
  • 11:30 – Самолет A320 компании Flyone Armenia прибыл в аэропорт “Звартноц” 10 декабря для выполнения регулярных рейсов. 
  • 18:30 – Для насаждения антироссийских настроений в Армении достаточна парочка российских "экспертов" типа Соловьева и Багдасарова. 
  • 21:00 – Лили Моника Дональдсон | британская супермодель. 
  • 18:42 – Столовая школы №575 Приморского района закрыта после госпитализации пяти учеников с ОКИ 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

«А где Беглов?» - жители Петербурга ищут фотографии губернатора на «Северной верфи»

  • 18.12.2021, 14:14,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
«А где Беглов?» - жители Петербурга ищут фотографии губернатора на «Северной верфи»Авторы Телеграмм-канала «Ассамблея» задались вопросом: а был ли губернатор Санкт-Петербурга на месте пожара на «Северной верфи».  По негласному протоколу, градоначальник любого населенного пункта обязан присутствовать при работе оперативных штабов, занимающихся ликвидацией крупных происшествий.
Возгорание на корвете «Проворный» стало топовой новостью вечера пятницы, 17 декабря. Несмотря на большое количество фотографий и видеокадров пожара, ни на одном не зафиксирован губернатор Александр Беглов.
Как пишут авторы Телеграмм-канала «Ассамблея», возникает вопрос: а был ли градоначальник там на самом деле.
»Важно отметить, несмотря на публикации в СМИ, нет не единой фотографии Александра Беглова на «Северных верфях» во время пожара. Странно как-то получается. Возникает закономерный вопрос: «А был ли мальчик»? — цитируем пост в телеграмм-канале.
Пресс-служба губернатора сообщила о приезде губернатора на место происшествия, однако фотографий на сайте Смольного так и не появилось.

  •   Просмотров Сегодня: 29

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » «Бегловская стабильность»: петербуржцы отругали губернатора после очередного прорыва трубы
    » Ковид не помеха: Беглов заявил о подготовке 500 новогодних мероприятий на Дворцовой
    » Барабанщиков не имел отношения к укрупнению лотов по соцпитанию - глава КГЗ
    » Ашхабад и Санкт-Петербург расширят сотрудничество в сфере промышленности
    » Президент России встретился с губернатором Санкт-Петербурга
    » Певец Зураб Хачидзе назначен заместителем губернатора Самцхе-Джавахети
    » В Санкт-Петербурге пройдут Дни Армении
    » Президент Армении: Сотрудничество с регионами РФ — важный компонент развития межгосударственных отношений
    » Общежитие на юго-западе Москвы эвакуировано в результате пожара
    » Тольяттинцев зовут изучать родной язык самарского губернатора
    » Спасатели продолжают устранять последствия пожара в промзоне Петербурга
    » Полиция выясняет причины пожара в детском саду на юго-востоке Москвы
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Гороскоп на декабрь 2021 года

    • 15:45
    • 21
    • 0

    Бердымухамедов поручил ознакомиться с ценами в магазинах и на рынках

    • 15:40
    • 27
    • 0

    Бердымухамедов поручил ознакомиться с ценами в магазинах и на рынках

    • 15:40
    • 19
    • 0

    «А где Беглов?» - жители Петербурга ищут фотографии губернатора на «Северной верфи»

    • 14:14
    • 29
    • 0

    «А где Беглов?» - жители Петербурга ищут фотографии губернатора на «Северной верфи»

    • 14:14
    • 24
    • 0

    Жапаров рассказал о планах по строительству домов для сотрудников ГКНБ в Бишкеке и Джалал-абаде

    • 12:12
    • 15
    • 0

    Жапаров рассказал о планах по строительству домов для сотрудников ГКНБ в Бишкеке и Джалал-абаде

    • 12:12
    • 20
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 73524
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 69941
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 64866
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 57185
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 52223
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 46586
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 44733
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 1385
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 1370
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 1327
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 1385
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 1390
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 1338
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 1357
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА