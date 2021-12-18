» Бердымухамедов поручил ознакомиться с ценами в магазинах и на рынках

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 17 декабря в рамках очередного заседания кабмина отметил важность обеспечения в стране продовольственного изобилия. Он уделил внимание необходимости контроля цен на товары в торговых точках. Об этом сообщило государственное информагентство «Туркменистан сегодня».

Бердымухамедов поручил замглавы правительства Сердару Бердымухамедову, который курирует экономические и финансовый сектора, с рабочей поездкой посетить велаяты (области). Лидер страны отметил, что чиновник должен на местах оценить состояние реализации программ по импортозамещению и расширению экспортного потенциала.

Вице-премьеру было поручено посетить магазины и рынки с целью ознакомления со стоимостью товаров. По словам президента, внимание следует уделить изучению вопросов в сёлах, которые до сих пор не были решены. Отчёт о проделанной работе должен быть представлен на очередном собрании правительства, добавил Бердымухамедов.

В рамках заседания также было озвучено предложение по сокращению площадей, отведённых под хлопчатник, до 580 тысяч гектаров с целью высаживания на соответствующей территории картофеля и овощебахчевых культур.