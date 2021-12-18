» «А где Беглов?» - жители Петербурга ищут фотографии губернатора на «Северной верфи»

Авторы Телеграмм-канала «Ассамблея» задались вопросом: а был ли губернатор Санкт-Петербурга на месте пожара на «Северной верфи». По негласному протоколу, градоначальник любого населенного пункта обязан присутствовать при работе оперативных штабов, занимающихся ликвидацией крупных происшествий. Авторы Телеграмм-канала «Ассамблея» задались вопросом: а был ли губернатор Санкт-Петербурга на месте пожара на «Северной верфи». По негласному протоколу, градоначальник любого населенного пункта обязан присутствовать при работе оперативных штабов, занимающихся ликвидацией крупных происшествий.

Возгорание на корвете «Проворный» стало топовой новостью вечера пятницы, 17 декабря. Несмотря на большое количество фотографий и видеокадров пожара, ни на одном не зафиксирован губернатор Александр Беглов.

Как пишут авторы Телеграмм-канала «Ассамблея», возникает вопрос: а был ли градоначальник там на самом деле.

»Важно отметить, несмотря на публикации в СМИ, нет не единой фотографии Александра Беглова на «Северных верфях» во время пожара. Странно как-то получается. Возникает закономерный вопрос: «А был ли мальчик»? — цитируем пост в телеграмм-канале.

Пресс-служба губернатора сообщила о приезде губернатора на место происшествия, однако фотографий на сайте Смольного так и не появилось.