Имидж Лукашенко отныне будет раскручивать новый столичный бутик

В столице Белоруссии 18 декабря в магазине «Первый» было многолюдно. В этот день здесь собралась городская общественность на открытие этого необычного торгового объекта, на прилавках которого представлена текстильная продукция с некогда сказанными и ставшими «крылатыми» фразами Александра Лукашенко. Об этом сообщает информагентство БЕЛТА.

В ассортименте универсальные футболки стоимостью 20 белорусских рублей. Женские байки отдают по цене 40 рублей, мужские стоят 45 рублей. Весь товар произведён в Белоруссии на предприятии «Беллегпрома», а идея дизайна разработана отечественными журналистами.

В первый рабочий день многочисленных покупателей обслуживала лично председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина. Практически с первых минут ей пришлось стоять за прилавком, исполнять обязательства волонтера, упаковывать покупки, производить расчёт и организовывать скорую доставку новых партий.

Отметим, что в текущем году президенту Белоруссии на его день рождения был подарен комплект маек с его же цитатами. После того случая глава государства пообещал запустить мерч в массы.