Казахстан и Башкортостан подписали 8 инвестиционных и коммерческих соглашений

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 18 декабря в ходе рабочего визита в город Уфу (Башкортостан, РФ), провёл переговоры с главой этой республики Радием Хабировым и поучаствовал совместном деловом форуме. Об этом сообщает информационный портал премьера РК.
В процессе обсуждения состояния и перспектив взаимодействия, Аскар Мамин выделил наличие существенного потенциала для дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном в торговле, инвестициях, транспорте и логистике, в энергетике, АПК и промкооперации.
Деловой форум, в котором приняли участие политики собрал на своих полях 100 участников, представляющих госорганы и бизнес-среду двух стран. Как отметил премьер РК, Башкортостан стоит на особом месте в стратегическом партнёрстве Казахстана и Российской Федерации.
По итогам делового мероприятия было принято 8 инвестиционных и коммерческих контрактов в химической, текстильной, машиностроительной и аграрной отраслях. Кроме этого активизированы консалтинговые услуги в нефтегазовой сфере.
Среди документов наиболее значимым стал договор о создании совместного предприятия АО «Каустик» и АО «Башкирская содовая компания». Соглашение предусматривает реализацию проектов общей суммой 1 миллиард долларов на территориях РК и РФ. Особо было отмечено, что будет налажено единственное в СНГ производство оксихлорида циркония.