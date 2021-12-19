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Казахстан и Башкортостан подписали 8 инвестиционных и коммерческих соглашений

Казахстан и Башкортостан подписали 8 инвестиционных и коммерческих соглашенийПремьер-министр Казахстана Аскар Мамин 18 декабря в ходе рабочего визита в город Уфу (Башкортостан, РФ), провёл переговоры с главой этой республики Радием Хабировым и поучаствовал совместном деловом форуме. Об этом сообщает информационный портал премьера РК.

В процессе обсуждения состояния и перспектив взаимодействия, Аскар Мамин выделил наличие существенного потенциала для дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном в торговле, инвестициях, транспорте и логистике, в энергетике, АПК и промкооперации.

Деловой форум, в котором приняли участие политики собрал на своих полях 100 участников, представляющих госорганы и бизнес-среду двух стран. Как отметил премьер РК, Башкортостан стоит на особом месте в стратегическом партнёрстве Казахстана и Российской Федерации.

По итогам делового мероприятия было принято 8 инвестиционных и коммерческих контрактов в химической, текстильной, машиностроительной и аграрной отраслях. Кроме этого активизированы консалтинговые услуги в нефтегазовой сфере. 

Среди документов наиболее значимым стал договор о создании совместного предприятия АО «Каустик» и АО «Башкирская содовая компания». Соглашение предусматривает реализацию проектов общей суммой 1 миллиард долларов на территориях РК и РФ. Особо было отмечено, что будет налажено единственное в СНГ производство оксихлорида циркония.


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