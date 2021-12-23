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Премьер Белоруссии обещал подготовить предложение о строительстве второй АЭС к осени 2022 года

  • 23.12.2021, 19:30,
  • В Мире + Европа Беларусь Политика
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Премьер Белоруссии обещал подготовить предложение о строительстве второй АЭС к осени 2022 годаВ Белоруссии власти планируют построить еще одну атомную электростанцию, однако располагаться она будет в другом регионе. По словам главы кабмина республики Романа Головченко, лидер страны Александр Лукашенко поручил правительству детально изучить этот вопрос. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе министерства энергетики.    

Премьер-министр подчеркнул, что это довольно масштабная работа. Нужно будет провести различные расчеты и научные исследования с учетом комплексной программы развития государства.  

Национальная академия наук Белоруссии совместно со специалистами из России уже работает над данным проектом. Ожидается, что к осени следующего года соответствующее предложение будет готово и представлено на рассмотрение президенту. 

Отметим, что в настоящее время в Гродненской области ведется строительство первой в республике АЭС. Она будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2400 мегаватт. Первый блок станции уже введен в эксплуатацию, а запуск второго запланирован на 2022 год. По оценкам минэнерго, после полного ввода обоих энергоблоков Белоруссия сможет экономить до 4,5 миллиарда кубометров газа в год.    


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