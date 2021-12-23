» Глава МИД отчитался президенту Туркменистана об итогах рабочих визитов в Индию и Пакистан

Заместитель главы правительства Туркменистана, министр иностранных дел страны Рашид Мередов 22 декабря в рамках рабочей встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым отчитался об итогах визитов туркменской делегации в Индию и Пакистан. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Так, согласно информации, Туркменистан активно взаимодействует с Пакистаном и Индией как в двустороннем формате, так и в рамках международных и региональных организаций.

Как сообщалось, в рамках очередной встречи министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия — Индия», прошедшей в Нью-Дели, были рассмотрены важные вопросы, в том числе возможности развития организационно-структурной базы Диалога.

По словам Мередова, в ходе переговоров была подчёркнута актуальность данных предложений для практической реализации проектов по объединению энергетических, транспортно-коммуникационных систем регионов Центральной и Южной Азии, в частности, газопровода ТАПИ, транспортного коридора Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман, а также ряда других стратегических проектов.