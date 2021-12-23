﻿ Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс с рабочим визитом посетила Республику Арцах (НКР)

Кандидат в президенты Франции в Арцахе:

Валери Пекресс, кандидат в президенты Франции от республиканской партии, прибыла вчера в Республику Арцах в сопровождении двух важных сторонников, Мишеля Барнье и Бруно Ритайо. В столице Нагорно-Карабахской Республики городе Степанакерте она провела встречу с президентом Нагорно-Карабахской Республики, а позже и с министром иностранных дел Республики Арцах.

Обсуждены большой круг вопросов обоюдной повестки двух сторонних отношений. Есть взаимный интерес к расширению взаимных отношений между Францией и Нагорно - Карабахской Республикой во всех сферах от культурно-образовательной, до военно-политической.

