Посол Блохин поведал о взаимоотношениях РФ с Туркменистаном

С участием посла РФ в Туркменистане Александра Блохина в Ашхабаде состоялась пресс-конференция, посвящённая взаимодействию двух стран в различных областях по итогам 2021 года. Об этом сообщает госинформагентство «Туркменистан: золотой век».

Дипломат отметил, что в Туркменистане вакцинировано 80% населения, а в России- 60%. В этом контексте, сказано, что Россия планирует доставить ближайшим вывозным рейсом в страну 10 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». В настоящее время Туркменистан закупил у России более 600 тыс. доз вакцин «Спутник V» и немного вакцины «ЭпиВакКорона».

―Я беседовал с министром здравоохранения Туркменистана. Он проинформировал, и Президент Туркменистана об этом говорил, что сегодня в стране вакцинировано около 80% населения. Очень хорошая цифра. В России вакцинировано около 60% населения, ― акцентировал внимание Блохин.

Александр Блохин дал высокую оценку политике Туркменистана касательно афганской проблемы и содействии народу Афганистана. Полпред подчеркнул об определённой схожести позиций Туркменистана и РФ по данной теме, и что Россия также выступает за обеспечение мира в Афганистане и предоставления гуманитарной помощи стране.

Туркмено-российский товарообмен за 10 месяцев нынешнего года увеличился на 8,1% и составил $729 млн, не рассматривая торговлю нефтепродуктов. Спрос на туркменский газ в России, как сказал российский посол вырастет в 2 раза.

На брифинге приняли участие дипломаты других стран в Туркменистане, туркменские и иностранные сотрудники СМИ.