Индия предложила готовить узбекских студентов по ряду медицинских специальностей

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 24 декабря провёл переговоры с руководителями ряда индийских университетов, в ходе которых были обсуждены перспективы развития сотрудничества в сферах медицины и образования. Встреча проходила в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Индию в ходе переговоров представляли руководители университета AMITI, группы университетов Sambhram Group и компании Sharda Group, давно сотрудничающих с Узбекистаном. Университет AMITI в 2019 году открыл свой филиал в Ташкенте, в том же году в Андижане открылся филиал Sharda Group, а в 2021 в Джизаке — филиал Sambhram Group.

В ходе переговоров стороны обсудили возможности расширения узбекско-индийского партнёрства в сфере здравоохранения и образования. В частности, индийская сторона выразила заинтересованность в открытии медицинских факультетов и факультетских клиник на базе филиалов своих вузов в Узбекистане. Специалисты из Индии готовы обучать узбекских студентов в таких направлениях, как ортопедия, хирургия, педиатрия, дерматология, офтальмология, психиатрия, радиология, а также обеспечивать их последующее трудоустройство.

Также прозвучала информация о возможности открытия в Узбекистане производства ряда востребованных лекарственных препаратов на основе технологий из Индии.