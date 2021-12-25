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В Украине за два года отремонтировано и построено 14 тыс. км дорог

  • 25.12.2021, 20:48,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Украине за два года отремонтировано и построено 14 тыс. км дорогПрезидент Украины Владимир Зеленский 24 декабря заявил, что в стране за последние два года в рамках нацпрограммы «Большое строительство» было отремонтировано и построено около 14 000 километров дорог. Он поднял данную тему в рамках форума «Большое строительство: дороги и мосты», сообщает пресс-служба лидера страны.

По словам президента, указанная цифра — это свыше 40% основной сети дорог, которые соединяют большие и маленькие города. Он подчеркнул, что в рамках программы в следующем году начнётся модернизация международных пунктов пропуска.

Зеленский уточнил, что в 2020 году в процессе реализации «Большого строительства» было обновлено и проложено свыше 6500 километров автомобильных дорог. По итогам этого года соответствующий показатель превысил отметку в 7000 километров, добавил глава государства.

Президент заострил внимание на том, что, согласно результатам проведённого соцопроса, около 33% граждан Украины считает строительство дорог главным достижением страны в этом году.


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