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Президент Туркменистана поручил наполовину снизить цены на некоторые товары перед Новым годом

Президент Туркменистана поручил наполовину снизить цены на некоторые товары перед Новым годомГлава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 24 декабря по цифровой системе провёл очередное заседание правительства, на котором были обсуждены актуальные вопросы жизнедеятельности государства, а также рассмотрены проекты ряда документов, направленных на всестороннее развитие национальной экономики. Об этом сообщает национальное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Выступая на заседании, президент дал поручения вице-премьер-министру Чары Гылыджову, организовать на рынках и в магазинах праздничную торговлю промышленными и продовольственными товарами, снизив цены на некоторые из них до 50 процентов.

Такой шаг был принят, чтобы люди смогли приобрести новогодние подарки для родных и близких, и хорошо провести новогодние праздники.

Далее, обращаясь к членам правительства, глава государства дал конкретные указания по организации дополнительных социальных мер в связи с новогодним праздником.

Напомним, что ранее Бердымухамедов потребовал держать под постоянным контролем обеспечение внутреннего рынка широким ассортиментом продовольствия и не допускать повышения цен на товары.


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