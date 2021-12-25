Таджикистан и США полгода будут отмечать 30-летие дружбы

Таджикистан и Соединённые Штаты Америки решили отметить 30-летие дружеских отношений концертами, кинофестивалем, выпуском книг и комиксов. Соответствующие мероприятия будут организованы в течение января-мая следующего года. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба внешнеполитического представительства США.

Официально празднование вышеуказанного события уже началось. В Американском центре в Душанбе 24 декабря была открыта выставка фотографий, сделанных таджикскими фотографами-любителями.

На январь запланировано проведение брифинга, в рамках которого будут обсуждаться итоги 30-летней дружбы между странами, а также обозначены результаты, достигнутые за указанный период.

Важной составляющей празднования станут концерты и гастроли как американских, так и таджикских музыкальных групп, в частности в рамках конкурса Battle of the Bands («Битва групп»).

По случаю юбилея дипломатических отношений будут выпущены книги и 1000 комиксов об истории межгосударственного сотрудничества. Состоится премьера документального фильма, а также пройдёт таджикско-американский кинофестиваль.