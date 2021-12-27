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С 3 января стартует авиасообщение по маршруту Ашхабад-Керки

  • 27.12.2021, 20:52,
  • Китай и Центральная Азия Экономика
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С 3 января стартует авиасообщение по маршруту Ашхабад-КеркиВ Туркменистане с 3 января открывается регулярное воздушное сообщение между Ашхабадом и международным аэропортом города Керки Лебапского велаята. Согласно информации, рейсы по данному маршруту будут выполняться 2 раза в неделю на самолете Боинг-737-700. Об этом сообщает электронная газета «Золотой век».

Вылет из аэропорта Ашхабада запланирован на 10.00 местного времени и в обратном направлении — на 12.00. Время полета — один час.

Вместе с тем, по каждым средам на том же типе воздушного судна начнутся регулярные полеты в международный аэропорт Керки из Дашогуза. Время вылета из Дашогуза — в 13.00, из Керкинского аэропорта — 15.00.

Напомним, при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 23 июня 2021 года состоялось открытие международного аэропорта в Керки.

Воздушная гавань, возведённая туркменскими строителями, рассчитана на обслуживание 100 пассажиров в час, обеспечивая безопасные, надёжные и эффективные авиасообщения.

Отмечается. что строительство новой суперсовременной воздушной гавани в Керки стало ещё одним шагом по формированию в стране современной транспортно-логистической инфраструктуры.


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