С 3 января стартует авиасообщение по маршруту Ашхабад-Керки

В Туркменистане с 3 января открывается регулярное воздушное сообщение между Ашхабадом и международным аэропортом города Керки Лебапского велаята. Согласно информации, рейсы по данному маршруту будут выполняться 2 раза в неделю на самолете Боинг-737-700. Об этом сообщает электронная газета «Золотой век».

Вылет из аэропорта Ашхабада запланирован на 10.00 местного времени и в обратном направлении — на 12.00. Время полета — один час.

Вместе с тем, по каждым средам на том же типе воздушного судна начнутся регулярные полеты в международный аэропорт Керки из Дашогуза. Время вылета из Дашогуза — в 13.00, из Керкинского аэропорта — 15.00.

Напомним, при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 23 июня 2021 года состоялось открытие международного аэропорта в Керки.

Воздушная гавань, возведённая туркменскими строителями, рассчитана на обслуживание 100 пассажиров в час, обеспечивая безопасные, надёжные и эффективные авиасообщения.

Отмечается. что строительство новой суперсовременной воздушной гавани в Керки стало ещё одним шагом по формированию в стране современной транспортно-логистической инфраструктуры.