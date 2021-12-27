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На месте гостиницы Иссык-куль в Бишкеке построят административный комплекс государственного значения

На месте гостиницы Иссык-куль в Бишкеке построят административный комплекс государственного значенияУправление делами президента Киргизии 27 декабря сообщило о том, что на месте гостиницы «Иссык-Куль» в Бишкеке построят административный комплекс государственного значения. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Отметим, что простаивающее здание на проспекте Чингиза Айтматова, недалеко от госрезиденции, начали сносить на прошлой неделе. Отмечалось, что оно много лет простаивало и обветшало и находится в аварийном состоянии. Что планируется построить вместо этого объекта, ранее не сообщали.

В управлении напомнили, что гостиницу построили в 1984 году, а функционировать она перестала в 2007-м. На протяжении нескольких лет велись переговоры с разными инвесторами, в том числе иностранными, чтобы полностью реконструировать здание для дальнейшей эксплуатации в качестве современного отеля, отвечающего международным стандартам. Предлагали инвестировать и крупным гостиничным сетям.

Однако, как было отмечено, в связи с тем, что никто не откликнулся на данное предложение, гостиница продолжала простаивать и постепенно разрушаться в течение 14 лет.


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