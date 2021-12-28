﻿ Президент Нагорно-Карабахской Республики принял главу Русской общины Арцаха Александр Бордова.


 
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Президент Нагорно-Карабахской Республики принял главу Русской общины Арцаха Александр Бордова.

 
 Президент Нагорно-Карабахской Республики принял главу Русской общины Арцаха Александр Бордова.
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 27 декабря принял представителей русской общины Арцаха во главе с главой общины Александром Бордовым.

Как сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся жизнедеятельности общины, а также программ, реализуемых в образовательной и культурной сферах.

Глава государства поинтересовался проблемами и потребностями общины, выслушал предложения и мнения по их решению, заверив присутствующих, что власти Республики Арцах всегда будут уделять особое внимание русской общине Арцаха. Президент подчеркнул, что члены русской общины являются полноценными и полноправными гражданами Республики Арцах, которые одинаково участвуют как в священном деле защиты Родины, так и в развитии других сфер жизнедеятельности государства.

Араик Арутюнян подчеркнул, что в Арцахе высоко ценят усилия Российской Федерации в деле урегулировании азербайджано-карабахского конфликта.
 
 
Под эгидой Русской общины Нагорного Карабаха в Степанакерте появится «Дом Русской Культуры»

В начале 2022 года начнётся реконструкция бывшего кинотеатра «Россия», на территории которого расположится культурно-просветительский центр. Президент Арцаха Араик Арутюнян сообщил эту новость на встрече с представителями Русской общины. Помимо вопросов культуры, обсуждались и насущные вопросы из социальной сферы.

Представители Русской общины поблагодарили Араика Владимировича за его справедливое решение по осуществлению послевоенных выплат гражданам Российской Федерации, проживающим на территории НКР.

«Дом Русской Культуры» будет включать в себя как представительство «Русской общины Нагорного Карабаха», так и необходимые профильные подразделения.

«Возможность обучения русскому языку, приобщение к русской культуре отнюдь не являются единственными целями «Дом Русской Культуры» в просветительской сфере. Необходимо создать при активном участии коллег из России целый ряд профильных классов с возможностью получения знаний, позволяющих обрести ту или иную профессию. Сегодня немаловажную роль в развитии Русской общины и в достижении прочного мира в регионе играет православное присутствие, ведь впервые за сто лет в регионе возведён Русский православный храм в честь Рождества Христова. По этой причине на площадке «Дом Русской Культуры» будет уделяться особое внимание многовековым русско-армянским духовным связям», — подводя итоги встречи, сказал глава Русской общины Александр Бордов.

  Источник:FMG NEWS
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