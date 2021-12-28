Внешнеторговый оборот Армении за январь-ноябрь увеличился на 16,6%, превысив $7,4 млрд, экспорт вырос на 19,4%.

Объем внешнеторгового оборота в Армении, по оперативным статистическим данным, за январь-ноябрь 2021 года составил $7 418.4 млн., что на 16,6% выше показателя за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет республики.При этом в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года этот показатель повысился на 44,6%, а по сравнению с октябрем 2021 года – на 8,5%. За январь-ноябрь 2021 года объем внешнеторгового оборота в драмовом эквиваленте составил 3 730.7 млрд. драмов.Экспорт из Армении за январь-ноябрь 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года вырос на 19,4%, составив $2 711.3млн. В ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года рост составил 42,1%, а по сравнению с октябрем 2021 года – 10,9%. В драмовом эквиваленте экспорт за январь-ноябрь 2021 года составил 1 366.1 млрд. драмов.Импорт за отчетный период составил $4 707.1млн., зафиксировав рост на 15,1% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года. В ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года импорт возрос сразу на 45,9%, а по сравнению с октябрем 2021 года - на 7,2%. В драмовом эквиваленте импорт за январь-ноябрь 2021 года составил 2 364.6 млрд. драмов.