Крупнейшие мировые компании начали перевозить свой бизнес в Армению.
Источник:FMG NEWS
Крупнейшая корейская IT компания Arctx.co перенесла свою штаб-квартиру из Австралии в Ереван, на данном этапе работу в Ереване получили около 250 человек.
В течении 4 лет корейский бизнесмен Райан Канг общает довести число сотрудников компании до 4000 человек. Компания занимается разработкой программного обеспечения.
Сайт компании компания https:/Arctx.co
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