﻿ Крупнейшие мировые компании начали перевозить свой бизнес в Армению.

Крупнейшая корейская IT компания Arctx.co перенесла свою штаб-квартиру из Австралии в Ереван, на данном этапе работу в Ереване получили около 250 человек.

В течении 4 лет корейский бизнесмен Райан Канг общает довести число сотрудников компании до 4000 человек. Компания занимается разработкой программного обеспечения.

Сайт компании компания https:/Arctx.co