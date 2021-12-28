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Генсек ОДКБ представил информацию о деятельности структуры в 2021 году

Генсек ОДКБ представил информацию о деятельности структуры в 2021 годуГенсек ОДКБ Станислав Зась дал интервью редакции мультимедийного издания "СОЮЗНИКИ. ОДКБ" и поделился информацией о деятельности организации в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба ОДКБ.

В свою очередь Станислав Зась ответил на ряд вопросов. В 2022 году исполнится 30 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности и 20 лет создания организации. Он отметил, что ОДКБ является важной структурой, где налажена кооперация шести стран в сфере противостояния современным вызовам, а также решения военно-политических вопросов. Особое внимание уделено обеспечению коллективной безопасности в регионе. Наряду с этим, создана эффективная силовая составляющая, состоящая из региональных и объединенных группировок, коллективных сил оперативного реагирования и миротворческих формирований.

Также Генсек ОДКБ добавил, что используется потенциал организации при проведении различных операций, в том числе, направленных на борьбу с терроризмом, наркопреступлениями и противозаконными пересечениями границ. При этом члены организации активно участвуют в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также вовлечены в миротворческие миссии ООН.

Кроме того, установлены тесный контакт с ОБСЕ, ШОС и другими международными структурами.


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