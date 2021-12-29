Оскар для Линдберга, и победа «Динамо» над ЦСКА

28 декабря московское «Динамо» в матче регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги сезона 2021/2022 обыграло в гостях ЦСКА со счётом 4:3. При этом хозяева вели в счёте 3:1 до середины третьего периода. Шведский легионер «Динамо» Оскар Линдберг оформил в этой игре дубль.

Фото: Олег Беспалов/ «В мире спорта»

ЦСКА в воскресенье праздновал своё 75-летие в матче против минского «Динамо», дал шесть победных залпов и обыграл гостей в Парке Легенд со счётом 6:4.

«Динамо» московское играло в субботу в Петровском парке с нижегородским «Торпедо» и одолело волжан чуть более уверенно — 6:3.

Фото: Олег Беспалов/ «В мире спорта»

Вообще, судя по последним результатам, обе команды сейчас находятся на хорошем ходу. Плюс, не стоит забывать, что скоро Олимпиада, и сегодняшние соперники в Пекине станут партнёрами. Кто именно? Думается, что по фамилиям сейчас лучше не называть, дабы не сглазить. А вот наставники обеих команд Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов, которые входят в тренерский штаб Алексея Жамнова, имели в предстоящем матче уникальную возможность: оценить потенциальных сборников, так сказать, с обеих сторон.

А ЦСКА не перестаёт удивлять своей активностью на трансферном рынке. Очередная новость из «армейского» стана следующая: в челябинский «Трактор» отправился защитник Артём Блажиевский, а в обратную сторону поехал нападающий Виталий Абрамов. По-прежнему не может играть из-за болезни Никита Нестеров. Зато в заявке красно-синих на эту игру значились защитники Марсель Ибрагимов и Владислав Провольнев. Ну а Даррен Диц — в Классом Дальбеком в первой паре. Ну и Сергей Фёдоров первым номером отправил в ворота Адама Рейдеборна.

Фото: Олег Беспалов/ «В мире спорта»

У гостей всё ещё не могут играть Ефремов и Фисенко. Но, думается, что обойма у Алексея Кудашова сейчас такая, что «динамовский» отряд вряд ли заметит потерю этих двух бойцов.

Начало встречи прошло преимущественно в равной борьбе. При этом у гостей был один хороший момент, когда Фёдоров и Муранов вышли «два в одного», но Рейдеборн бросок Артёма отбил, а Иван шайбу в ворота не добил. Аккурат в середине периода «армейцы» получили шанс в большинстве. А вскоре за Войновым в штрафной бокс проследовал за неаккуратный вынос шайбы, ещё и Сергеев. И у ЦСКА было больше минуты двойное численное превосходство. Что хотели сделать хозяева на льду в это время, осталось загадкой для всех. Работы у Бочарова почти не было. Хотя у Валльмарка возможности были, но ведь вратарь «Динамо» действовал внимательно. До перерыва неплохие моменты были у Шипачёва и у того же Валльмарка. Но в обоих случаях нападающим не хватало пространства.

Фото: Олег Беспалов/ «В мире спорта»

Дебют второго периода остался за «Динамо». В большинстве Артём Фёдоров, казалось, бросал уже наверняка – шайба каким-то чудом миновала ворота. Затем опасно в формате «четыре на четыре» бросал Галиев – мимо. А вот у ЦСКА в усечённом составе прошла голевая атака. Дальбек взял игра на себя и точно бросил по цели. 1:0. Бело-голубые смогли отыграться довольно быстро. Матвей Гуськов получил «несгораемый» штраф (5+20), и Линдберг классно ставит клюшку под бросок Войнова. 1:1. У Вячеслава было на этом же отрезке ещё два классных момента – не повезло. Да и Рейдеборн играл хорошо. В общем, хозяева это длинное меньшинство «съели». А незадолго до второго перерыва «динамовцы» ошиблись позиционно, и Михаил Григоренко оказался с глазу на глаз с Бочаровым. Иван почему-то сразу упал на лёд (поддался на финты?), и нападающий ЦСКА легко его объехал и вывел красно-синих вперёд. 2:1.

Фото: Олег Беспалов/ «В мире спорта»

Разумеется, подопечные Алексея Кудашова сразу же попытались отыграться. Однако Рейдеборн был в этот вечер очень хладнокровен. В то же время у «армейцев» появилось немало возможностей для контратак. Григоренко и Плотников могли увеличить счёт в пользу ЦСКА. В конце концов, натиск хозяев стал ещё сильнее, и Максим Соркин после отличной передачи Лукаса Валльмарка отправил шайбу за спину Бочарову. 3:1. «Динамо» тут же получило большинство и едва ли не последний шанс, чтобы сразу же вернуться в игру. И реализация у бело-голубых прошла. Шипачёв и Войнов вывели на бросок Галиева, и голкипер хозяев момент исполнения просмотрел. И тут же «армейцы» опять схватили две минуты. И Шипачёв с Галиевым расчертили лёд очередной комбинацией, которую уверенно закончил точным броском Оскар Линдберг. 3:3. Победная волна потянула «Динамо» и дальше. И вот уже дальний бросок Руслана Педана приносит успех гостям. Трафик перед Рейдеборном был просто десятибалльный, и шайба зашла в ворота. Сергей Фёдоров, конечно, заменил вратаря на шестого полевого. Но счёт не изменился.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

3:4 – «Динамо» увозит из Парка Легенд красивую победу. А Вадим Шипачёв набирает свои очередные три очка, оформив «ассистентский хет-трик».

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига. Сезон 2021-2022. Регулярный чемпионат.

ЦСКА – «Динамо» Москва – 3:4 (0:0, 2:1, 1:3)

Голы: 26:21. Дальбек (Нордстрём, Диц), 1:0, 31:28. Линдберг (Войнов, Шипачёв), 1:1 (бол), 37:45. Григоренко (Нордстрём, Гилмор), 2:1, 49:36. Соркин (Валльмарк, Карнаухов), 3:1, 51:51. Галиев (Войнов, Шипачёв), 3:2 (бол), 54:22. Линдберг (Галиев, Шипачёв), 3:3 (бол), 57:27. Педан (ОДелл, Зайцев), 3:4.

Вратари: Рейдеборн – Бочаров.

Броски: 50(31) – 84(35).

Штраф: 39 -14.

Вбрасывание: 33 – 32.

Главные судьи – Денис Наумов, Константин Оленин.

28 декабря 2021 года. Москва. МСК ЦСКА Арена. 3 407 зрителей.

Текст: Антон Буялов.

Заглавное фото: Наталья Бухарева.

Фото: Олег Беспалов и Наталья Бухарева.