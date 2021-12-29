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Молодёжная сборная России одерживает первую победу

  • 29.12.2021, 09:03,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

28 декабря во втором своём матче на МЧМ-2022 молодёжная сборная России по хоккею обыграла сверстников из Швейцарии со счётом 4:2.



Молодёжная сборная России/ 28122021
Фото: ФХР




Конечно, после вчерашнего поражения, наши ребята вышли на поединок против Швейцарии с большим зарядом энергии сотканной из спортивной злости. И к концу первого периода Данила Юров, Дмитрий Злодеев и Павел Тютнев отправили в ворота соперника три шайбы. Однако и Егору Гуськову в свои пришлось пропустить одну – Швейцария не сдалась. 3:1.





Во втором периоде заброшенных шайб не было. И очень хорошо, что на 52-й минуте Матвей Мичков сделал счёт 4:1, ибо соперники бились отчаянно и именно они подвели окончательный итог матча.





4:2 – поздравляем россиян с победой, а к игре вопросы, конечно, остались.





Впереди у нас матчи с неуступчивой Словакией (30 декабря) и действующим чемпионом США (1 января). Дорога в четвертьфинал отнюдь не посыпана лепестками роз. Туда надо будет пробиваться с боем.





Молодёжная сборная России/ 28122021
Фото: ФХР




Хоккей. Молодёжный Чемпионат Мира-2022.





Россия – Швейцария – 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)





28 декабря 2021 года. Ред-Дир. Канада. Стадион «Вестернер Парк Центриум». 1 934 зрителей.





Текст: Антон Буялов.





Фото: ФХР.


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